Apelaciono veće Suda BiH odbilo Dodikovu žalbu, od danas zvanično nije predsednik RS

Beta pre 6 minuta

Apelaciono veće Suda Bosne i Hercegovine (BiH) odbilo je žalbu Milorada Dodika na odluku Centralne izborne komisije (CIK) kojom mu je posle izricanja pravosudne presude oduzet mandat predsednika Republike Srpske (RS), potvrđeno je za sarajevski portal Raport u CIK-u.

Posle odluke Apelacionog veća Suda BiH Dodik i zvanično više nije na funkciji predsednika RS.

CIK je posle izricanja pravosnažne presude Dodiku, kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog delovanja, zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika, doneo odluku da Dodiku oduzme predsednički mandat, na šta je bila moguća žalba Apelacionom veću Suda BiH za izborne žalbe.

Današnjom odlukom Apelacionog veća Suda BiH pravosnažno je utvrđeno da Dodik više ne obavlja funkciju predsednika RS, a CIK je dužna da u roku od 90 dana raspiše prevremene izbore za predsednika RS.

Dodik je danas najavio da ne prihvata presudu Suda BiH, odluku CIK-a, kao i da će vlast u RS sprečiti održavanje prevremenih predsedničkih izbora.

On je još rekao da je su BiH i Dejtonski sporazum "nepostojeći", najavljujući refrendum o samostalnosti RS do kraja godine, ako se u međuvremenu ne ponište sve odluke koje je nametnuo visoko predstavnik u BiH Kristijan Šmit i ne postigne "trajno političko rešenje" u toj državi. 

(Beta, 18.08.2025)

