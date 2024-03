Dva snažna zemljotresa pogodila Grčku! Epicentar potresa na opasnoj dubini!

Zemljotres je registrovan u oblasti Pirgosa.

Zemljotres je registrovan u oblasti Pirgosa. Dva snažna zemljotresa pogodila su južnu Grčku, javlja EMSC. Prvi zemljotres bio je jačine 5,2 stepeni Rihterove skale, a drugi jačine 5,7 Rihtera. Zemljotres je registrovan u oblasti Pirgosa, na dubini od 17 kilometara. Građani na sajtu EMSC javljaju da je potres bio jak. ✨ New version available! Explore the future version of the LastQuake App on the mobile site https://t.co/hnu4XpA2tyand share your impressions in the