Noćas počinje letnje računanje vremena

Letnje računanje vremena počinje u nedelju u 2.00 ujutru, kada časovnike treba pomeriti sat unapred, na 3.00 časa.

Ove, 2024. godine, letnje računanje vremena trajaće do 27. oktobra. U Srbiji, odnosno tadašnjoj SFRJ, letnje računanje vremena prvi put počelo je 27. marta 1983. godine. Do 1995. letnje računanje vremena trajalo je do poslednje nedelje septembra, a kasnije je zakonom usklađeno sa praksom Evropske unije. Izvor: Beta