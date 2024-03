Jokić odličan uprkos povredi zgloba: Denver izgubio prvo mesto, Nikola bez dovoljne pomoći saigrača (video)

Jokić nije mogao sam Košarkaši Denver Nagetsa ostali su bez prvog mesta na Zapadu nakon poraza od Minesota Timbervulvsa – 111:98 Nikola Jokić je odigrao standardno dobar meč, uprkos povredi ručnog zgloba, postigao je 32 poena, 10 skokova i pet asistencija za 37 minuta provedenih na terenu.

Eron Gordon je postigao 14 poena uz sedam skokova, Redži Džekson je dodao dabl-dabl sa 12 poena i 10 asistencija, Majkl Porter Džunior je postigao 14 poena, Diandre Džordan 11, ali to je bilo manje-više to. Ipak, to nije dovoljno da se savlada ekipa Minesote, naročito u odsustvu Džamala Marija. Predvodnik Minesote bio je Entoni Edvards sa 25 poena i po pet skokova i asistencija. Majk Konli je dodao 23 poena i osam skokova, Rudi Gober dabl-dabl sa 21 poenom i 11