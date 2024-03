Vojska Srbije uvodi novu specijalnost – operatora za vođenje naoružanih dronova

Vojska Srbije (VS) uvela je u rod artiljerije novu specijalnost - "operatora za vođenje naoružanih bespilotnih vazduhoplova" u skladu sa trendom uvođenja borbenih dronova u arsenale svetskih armija.

Kako je preneo portal Balkanska bezbednosna mreža, do sada su u naoružanje VS uvedene letelice kineskog porekla CH-92A i CH-95 koje su u sastavu 353. izviđačke eskadrile i njima upravljaju iz zemaljske kontrolne kabine piloti školovani za potrebe avijacije. U izviđačkim jedinicama koriste se dronovi malih dimenzija kao što su nemački Air Robot AR-100C poletne mase od 1,2 kilograma i kineski DJI poletne mase do 9,2 kilograma čiji korisni teret čine dnevna i noćna