Vremenska prognoza za 31. mart 2024.

I naredna dva dan naša zemlja biće najtoplija u Evropi, a zatim od utorka svežije 7 do 12 stepeni. Snažni oblaci ostaju na zapadu Evrope, dok će istočna polovina biti vedra. Sa severa Afrike na Balkan će stizati veoma topla vazdušna masa. Jutarnja temperautra od 7 do 19 , a najviša od 26 do 30. U Beogradu sunčano i veoma toplo, do 29 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 31.03.2024. Nedelja: Pretežno sunčano i veoma toplo, povremeno uz malu ili umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren, u toku dana povremeno jak, južnih smerova, a najjači udari se očekuju na zapadu i jugozapadu Srbije. Najniža temperatura od 7 do 19, a najviša od 26 do 30 stepeni. Upozorenja: Tmax ≥ 25 stepeni, verovatnoća 95%. Udari vetra > 17 m/s, verovatnoća 95%. 01.04.2024.