Šok: Temperature će ići preko 30 stepeni?! Evo gde je najtoplije

Prema najavama RHMZ-a, za vikend se u Srbiji očekuje čak 31 stepen Celzijusove skale, što su izuzetno visoke temperature za ovo doba godine.

Republički hidrometeorološki zavod Srbije objavio je danas najavu u kojoj navodi da se do ponedeljka očekuju veoma visoke temperature za ovaj period godine i da je moguće da one u nekim delovima Srbije u najtoplijem delu dana čak i pređu 30 stepeni Celzijusove skale. "Do ponedeljka pretežno sunčano i veoma toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 25 do 31 stepeni. U planinskim predelima i u košavskom području duvaće umeren, povremeno i jak južni vetar", navodi