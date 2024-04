Sutra sunačno i toplije, u nedelju se očekuje 32 stepena

Sutra će, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), biti pretežno sunčano i toplije.

Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, sredinom dana na istoku zemlje povremeno i jak. Najniža temperatura biće od 4 do 12 °C, a najviša dnevna od 22 do 25 °C. I u Beogradu će biti pretežno sunčano i toplije. Duvaće vetar slab do umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 8 do 12 °C, a najviša dnevna oko 24 °C. Tokom narednih sedam dana, do 12. aprila, biće pretežno sunčano i toplo, a najtopliji dani biće nedelja i ponedeljak kada se u