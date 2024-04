Sutra sunčano i toplo vreme

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplije vreme, sa maksimalnom temperaturom do 25 stepeni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, sredinom dana na istoku zemlje povremeno i jak. Najniža temperatura biće od četiir do 12, a najviša dnevna od 22 do 25 stepeni. U Beogradu će takođe biti pretežno sunčano i toplije. Najniža temperatura biće od osam do 12, a najviša dnevna oko 24 stepena. Narednih dana će biti pretežno sunčano i toplo, a najtopliji dani biće nedelja i ponedeljak kada se u većini mesta očekuje od 29 do 32 stepena. U košavskom