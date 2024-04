Bez vode danas delovi tri opštine, a evo i spiska ulica koje neće imati struju

Bez vode sutra će u Beogradu biti delovi tri opštine - .Barajevo, Voždovac i Grocka, saopšteno je iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija". Razlog su planirani radovi na vodovodnoj mreži bez vode će ostati potrošač i na opštinama.

Zbog planiranih radova na objektu beogradskog vodovodnog sistema na opštini Barajevo, danas do 5 ujutru, bez vode će ostati potrošači u sledećim naseljima i ulicama: Građani na opštini Voždovac će takođe ostati bez vode, u periodu od 10 do 14 časa i to u naseljima - Beli Potok, Pinosava i Dugo Polje. Takođe na opštini Grocka, od 8 do 18 časova, bez vode će ostati potrošači u Beogradskoj ulici, od Puta za Selište do Ulice Petra Drapšina, u naselju Vrčin. Kako kažu