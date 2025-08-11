Radovi u centru Beogradu: Koje ulice su zatvorene i kuda se saobraćaj preusmerava

NIN pre 1 sat  |  FoNet
U okviru završnih radova u centralnoj gradskoj zoni u Beogradu, koji će trajati od danas do 18. avgusta, na Trgu republike i u Francuskoj ulici privremeni režim saobraćaja ostaje isti kao tokom prethodne faze radova, saopštio je Sekretarijat za saobraćaj.

Na Terazijama, od Kolarčeve ulice do Trga Nikole Pašića, saobraćaj će biti obustavljen. Vozila iz Prizrenske ulice moći će da nastave Balkanskom ulicom, ali neće moći da izađu na Terazije. U nastavku Ulice Terazije, kao i u Ulici kralja Milana, do Ulice kneza Miloša za saobraćaj će biti zatvorene dve saobraćajne trake, dok će se u preostale dve saobraćajne trake saobraćaj odvijati dvosmerno. Nakon 18. avgusta biće realizovano završno asfaltiranje, zaključno sa 23.
