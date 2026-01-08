(BLOG) Na većini puteva u Srbiji otežan saobraćaj, problemi sa strujom, vanredna situacija u više mesta

N1 Info pre 55 minuta  |  FoNet
Na većini putnih pravaca u Srbiji saobraćaj je od jutros zbog snega otežan, uključujući Beograd, gde je u pojedinim delovima bio izmenjen i javni prevoz.

Premijer Đuro Macut ocenio je da nema potrebe za vanrednim delovanjem u slučaju pojačanih snežnih padavina i da je situacija pod kontrolom. Zbog snežnih padavina vanredna situacija proglašena je u Valjevu, Osečini, Loznici, Vladimircima, Krupnju, delu teritorije Prijepolja i u Malom Zvorniku, dok su problemi sa snabdevanjem strujom najizraženiji u Kolubarskom, Mačvanskom i delovima Zlatiborskog upravnog okruga.
