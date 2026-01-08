Evakuisano 20 osoba! Na "Milošu Velikom" automobili stoje, vanredna situacija zbog snega u brojnim opštinama u Srbiji, mnogi bez struje

Vanredna situacija je proglašena u brojnim oblastima Srbije zbog vremenskih nepogoda i problema sa snabdevanjem električnom energijom.

Putna infrastruktura je opterećena zbog intenzivnih snežnih padavina i poledice, što ometa saobraćaj. Vanredna situacija proglašena je u Valjevu, Osečini, Loznici, Vladimircima, Krupnju, delu teritorije Prijepolja i u Malom Zvorniku, dok su problemi sa snabdevanjem električnom energijom najizraženiji u Kolubarskom, Mačvanskom i delovima Zlatiborskog upravnog okruga. Saobraćaj se odvija otežano na većini putnih pravaca, uz zabrane za teretna vozila u Zaječaru,