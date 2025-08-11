Nastavak radova na Trgu Republike i Terazijama, izmene u saobraćaju

U okviru završnih radova u centralnoj gradskoj zoni, koji će trajati od danas do 18. avgusta, na Trgu Republike i u Francuskoj ulici privremeni režim saobraćaja ostaje isti kao tokom prethodne faze radova, a ostaće obustavljen saobraćaj u Kolarčevoj ulici, saopšteno je iz Sekretarijata za saobraćaj.

Na Terazijama, od Kolarčeve ulice do Trga Nikole Pašića , saobraćaj će biti obustavljen. Vozila iz Prizrenske ulice će moći da nastave Balkanskom ulicom, ali neće moći da izađu na Terazije. U nastavku Ulice Terazije, kao i u Ulici kralja Milana, do Ulice kneza Miloša za saobraćaj će biti zatvorene dve saobraćajne trake, dok će se u preostale dve saobraćajne trake saobraćaj odvijati dvosmerno. Nakon 18. avgusta realizovaće se završno asfaltiranje, zaključno sa 23.