Ponovo letnje temperature. Za vikend i do 32 stepena. Danas će u većini mesta biti sunčano. Na istoku zemlje biće vetrovito. Najviša temperatura do 25 stepeni. U glavnom gradu sunce i oblaci. Temperatura do 24 stepena. Pretežno sunčano i toplije. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, sredinom dana na istoku zemlje povremeno i jak. Najniža temperatura od 4 do 12, a najviša dnevna od 22 do 25 stepeni.