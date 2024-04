Uveli su me u učionicu punu mrtve dece, to je bio moj razred: Potresno svedočenje razredne 7/2 iz "Ribnikara"

"Uveli su me u učionicu punu mrtve dece. Išla sam od deteta do deteta da kažem ko je ko, da ih identifikujem. To je bilo moj razred, na času istorije". Ovim rečima razredna 7/2 Osnovne škole Vladislav Ribnikar u Beogradu, Dragana Tomić, danas je u Višem sudu u Beogradu opisala šta je zatekla 3. maja prošle godine u učionici u kojoj je učenik tog odeljenja počinio stravičan zločin, koji je počeo na samom ulazu, gde je ubio radnika obezbeđenja, potom dve dežurne