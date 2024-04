Delegacija Hamasa sutra na pregovorima u Kairu; OCHA: Umrlo 28 dece od neuhranjenosti i dehidracije

Sukob Izraela i Hamasa – 183. dan. Od neuhranjenosti i dehidracije u Gazi je umrlo 28 dece, prenosi OCHA. Telo jednog od talaca otetih 7. oktobra pronađeno je u Kan Junisu, saopštio je IDF. Pentagon je uveren da se Teheran sprema da uzvrati napad posle udara Izraela na konzulat Irana u Damasku. Generalni sekretar UN Antonio Guteres zatražio je objašnjenje ubistva 196 humanitarnih radnika, u toku izraelskih akcija.

18:17 Jordanski premijer: Ne sme se dozvoliti invazija na Rafu Premijer Jordana Ajman Safadi rekao je da je više agencija UN govorilo o užasu koje je Izrael doneo Gazi istakavši da se ne sme dozovoliti invazija na Rafu "Vreme je da poziv agencija UN posluša i da se prekine ova brutalnost. Unicef sada strahujuje za živote 600.000 dečaka i devojčica u Rafi ukoliko dođe do invazije. To se ne sme dozvoliti“, istakao je Safadi. UNICEF, WHO, OCHA, UNRWA, WFP have all