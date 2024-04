Počelo prikupljanje potpisa za beogradske izbore, Vučić sa koalicionim partnerima u Zemunu

Političke stranke i koalicije imaju mogućnost da od danas, pa sve do 20 dana pred beogradske izbore predaju izborne liste.

Vučić: Važna saradnja sa ODIHR-om, birački spisak učiniti potpuno dostupnim Predsednik Srbije i član Predsedništva SNS-a Aleksandar Vučić izjavio je danas da je važno da se nastavi sve što se radi zajedno sa ODIHR-om i OEBS-om i da se učini dostpunim sve oko biračkog spiska. "To je važno zbog naših građana, a ne zbog političkih činilaca, jer oni koji bi da bojkotuju izbore sebe su uništili i to je njihova stvar, na to niti ću da utičem niti me zanima", rekao je