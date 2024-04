Otkriveno ime liste SNS za beogradske izbore: Vučić dao potpis podrške, Dačić mu rekao da je preterao sa raspisivanjem izbora svake godine

Lista Srpske napredne stranke za izbore u Beogradu zakazane za 2. jun zvaće se „Aleksandar Vučić – Beograd sutra“, sa nazivima koalicionih partnera sa kojima će učestvovati.

U podne je SNS sa koalicionim partnerima počela sakupljanje potpisa za izbornu listu. Potpis podrške dao je Aleksandar Vučić, član SNS koji obavlja funkciju predsednika Srbije,i to u Gradskom odboru Zemun. U Zemunu je i lider SPS Ivica Dačić, kao i liderka Zavetnika Milica Đuređević Stamenkovski. To je njihov prvi zajednički nastup od kako je objavljeno da će zajedno ići na izbore. Vučić je na pitanje kako je došlo do odluke o zajedničkom izlasku na izbore širokog