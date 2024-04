Čudo iz Kovačice: Dejan je potpuno slep, a radi dva posla

Dejan kaže da je uprkos tome što ne vidi, veoma srećan čovek i da je sudbina svakog od nas samo u našim rukama

Dejan Horvat iz Kovačice najbolji je primer da ukoliko nešto dovoljno želite, to možete i da ostvarite bez obzira na svu težinu koju vam sudbina stavi na leđa. On je rođen slep, ali taj svoj invaliditet je prihvatio i nije mu se predao. Ima svoj posao i to ne jedan nego dva, decu, porodicu i razbija sve predrasude. Dugi niz godina radio je kao muzičar, ali kad je stigla korona morao je da pauzira i nije očajavao, već je odmah pronašao novi posao i to na televiziji.