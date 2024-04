Gocić pred duel sa Vukovima: Čeka nas još jedan meč u dugačkom nizu takmičarskih, to je mlada i poletna ekipa"

Trener vaterpolista Novog Beograda Živko Gocić rekao je pred meč sa NBG Vukovima da su oni mlada ekipa i da njegovi izabranici moraju da budu motivisani na visokom nivou.

Duel Novog Beograda i NBG Vukova u okviru 4. kola Superlige Srbije od 1. do 6. mesta igra se sutra od 19.45 na bazenu Sportskog centra "11. april", a Novobeograđani nose epitet velikog favorita. - Čeka nas još jedan meč u dugačkom nizu takmičarskih utakmica u kratkom vremenskom intervalu. Ono što je dobro je da ne putujemo, jer igramo protiv Vukova. To je mlada i veoma poletna ekipa koja će sigurno imati motiv da se dokaže i pokaže u pravom svetlu. Mi ćemo na to