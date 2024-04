Incident na aerodromu Hitrou, sudarila se dva aviona (VIDEO)

Na aerodromu Hitrou sudarila su se dva aviona, a u tom incidentu su im oštećena krila.

U incidentu su učestvovali avion Britiš ervejza sa 121 putnikom u njemu i avion Virdžin Atlantik. Iz Hitroua je saopšteno da u ovom događaju nije bilo povređenih ali ni kašnjenja letova. Virdžin Atlantik je saopštio da je njegov prazan Boing 787-9 išao, tačnije „vučen" je, sa stajališta na Terminalu, 3 kada se sudar dogodio, oko 12:00 po lokalnom vremenu.