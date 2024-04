"Deda me je pitao zašto je nisam uzela" Strašna ispovest komšinice koja je među poslednjima videla Danku: "Osećam se krivom"

Malena Danka Ilić (2) ubijena je 26. marta ove godine u 13.52 sati u Banjskom Polju.

Za svirepo ubistvo osumnjičeni su Srđan Janković (50) i Dejan Dragijević (50) radnici JKP "Vodovod" iz Bora. Njima je određen pritvor do 30 dana zbog teškog ubistva. Dejan je do detalja ispričao kako je došlo do zločina, ali da kaže gde je telo "nije mogao da se seti ni u policiji ni u tužilaštvu". Za pomaganje pri uklanjanju dokaza (tela devojčice) osumnjičeni su Dejanov brat i otac. Otac se branio ćutanjem, a brat je umro u pritvorskoj jedinicu policije u Boru.