Snimak incidenta u Denveru: Trenutak u kom je otpao poklopac motora na Boingu prilikom poletanja, avion morao nazad

Poklopac motora na Boingu 737-800 američke kompanije "Sautvest erlajns" otpao je u nedelju tokom poletanja sa aerodroma u Denveru i udario u krilo, zbog čega je Američka savezna uprava za civilno vazduhoplovstvo (FAA) pokrenula istragu.

Niko nije povređen na letu Sautvesta 3695, a avion se bezbedno vratio na aerodrom, preneo je Rojters. Avion je trebalo da odleti za Hjuston, a u njemu je bilo 135 putnika i šest članova posade. Scary moments for passengers on a Southwest flight from Denver to Houston when the engine cover ripped off during flight , forcing the plane to return to Denver Sunday morning. pic.twitter.com/BBpCBXpTsl — Sam Sweeney (@SweeneyABC) April 7, 2024 Boing se podigao na visinu od