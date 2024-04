Neobično topao april: Do kraja nedelje i preko 30 stepeni

A do kada će se zadržati ovo natprosečno toplo vreme koje se iz zapadne Evrope prelilo i na Balkan saznaje Iva Kosovac, reporterka jutarnjeg programa "Probudi se".

Ona nam prenosi do kada ćemo imati prilike da upijamo ove visoke temperature i zrake sunca. Topao vazduh se sa severa Afrike širi preko centralne Evrope do Rusije, pa je znatno toplije od proseka u oblasti Alpa u centralnoj Evropi i na zapadu Balkana, dok je na jugu i istoku Balkanskog poluostrva nešto svežije. Maksimalne temperature danas kretaće se od 18 stepeni u Istanbulu do 31 u Banjaluci. U našoj zemlji je takođe pretežmo sunčano i toplo za ovo doba godine,