U Srbiji sutra sunčano i toplo vreme sa slabim vetrom

U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo vreme sa slabim vetrom koji će u košavskom područki biti jači i jugoistočni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Očekuje sa da će se najniža temperatura kretati od pet srtepeni Celzijusovih na jugu Srbije do 15 stepeni u Beogradu, a najviša dnevna od 27 do 31 stepen. U Beogradu sutra pretežno sunčano i toplo vreme sa umerenim jugoistočnim vetrom. Najniža temperatura kretaće se od 13 do 15, a najviša dnevna oko 30 stepeni. U narednim dana pretežno sunčano i toplo vreme, povremeno uz prolaznu umerenu obačnost. U sredu i vetrovito uz umeren, u košavskom području povremeno i jak,