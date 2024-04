Pucao iz lovačke puške na kuću u Kovinu

Pančevačka policija uhapsila tridesetsedmogodišnjaka iz Kovina osumnjičenog da je, krajem marta, iz lovačke puške pucao na kuću pedesetjednogodišnjeg muškarca.

Sumnja se da je on, nakon što je pucao, pušku sakrio u jednoj napuštenoj kući gde ju je policija i pronašla. Takođe, sumnja se da je ovu lovačku pušku prethodno ukrao. On se tereti za izazivanje opšte opasnosti, nedozvoljeno posedovanje oružja i krađu. Određeno mu je zadržavanje do 48 časova i, uz krivičnu prijavu, biće priveden u tužilaštvo, navodi se u saopštenju.