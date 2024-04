Operacija "Rafa"; Netanjahu: Ni jedna sila na svetu nas ne može zaustaviti

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je u utorak da "nijedna sila na svetu" neće sprečiti njegovu vojsku da izvrši invaziju na Rafu na južnom delu Pojasa Gaze.

"Završićemo eliminaciju Hamasovih bataljona, uključujući i u Rafi", rekao je Netanjahu regrutima koji se regrutuju u Korpus granične odbrane. "Nijedna sila na svetu nas neće zaustaviti. Mnoge snage pokušavaju to da urade, ali to neće pomoći jer ovaj neprijatelj, nakon onoga što je uradio, neće to ponoviti", dodao je on. Nekoliko zemalja, uključujući SAD, pozvalo je Izrael da odustane od planova za kopneni napad u Rafi, gde je više od 1,4 miliona ljudi našlo