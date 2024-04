Vučić: Srbija nije u stanju da upravlja velikim sistemima, ima prostora za francuske kompanije

Beta pre 38 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je francuskim privrednicima predočio da Srbija ima dobre javne finansije i makroekonomske pokazatelje. On je na sastanku sa predstavnicima francuskog poslovnog udruženja Pokret francuskih preduzetnika - MEDEF International rekao da je Srbija kod agencije Standard end Purs unapredila svoj rejting i da je sada samo na jedan korak od investicionog rejtinga i da bi ga verovatno i dobili da je članica NATO ili EU. Kako je naveo, poslednjih godina uvećana je trgovinska razmena Srbije i Francuske, ali da je moguće da ona bude još veća. Po rečima Vučića, Srbija je sprovela mnoge reforme, pre svega državnih preduzeća, ali, kako je dodao, ima mnogo drugih stvari u drugim oblastima, uključujući vladavinu prava, koje treba da poboljšati. "U Srbiji 11.125 ljudi radi u 339 francuskih preduzeća koja posluju u našoj zemlji", rekao je Vučić. Podsetio da će Srbija biti domaćin specijalizovane međunarodne izložbe Ekspa 2027. godine. "Tu izložbu koristimo kao kišobran da izgradimo čitavu državu, da gradimo nove autoputeve. Srbija gradi brzu prugu i mala Srbija je država sa najvećim brojem kilometara u izgradnji brze pruge u celoj Evropi. To pokazuje koliko smo posvećeni tome da postignemo najbolje rezultate do 2027. i postoji ogroman prostor za mnoge francuske kompanije da učestvuju u tome", poručio je Vučić. Rekao je i da ima previše posla i nema vremena da bi razmišljao o tome da li će opozicija izaći na beogradske izbore, navodeći da se predsednica parlamenta Ana Brnabić bavi preporukama ODIHR o izbornim uslovima i svim ostalim. "Ne mogu da se bavim nečijim hirovima zbog činjenice da oni ne mogu da pobede na izborima. Hoću svu svoju snagu da posvetim vitalnim državnim pitanjima", rekao je Vučić novinarima u Parizu. On je istakao da predstoje sednice Saveta Evrope, na čijem je dnevnom redu prijem Kosova, sednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija na kojoj se očekuje odlučivanje o Rezoluciji o genocidu u Srebrenici, navodeći da će posle toga "imati vremena za izbornu kampanju".

(Beta, 04.09.2024)