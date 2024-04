Do 2026. U Beogradu? Kada dođe Luj Viton, onda svi veliki dolaze Evo ko je vlasnik čuvenog brenda i šta to znači za našu ekonomiju

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je danas da se nada da će do 2026. godine frrancuska modna kompanija Luj Viton otvoriti svoje predstavništvo u Beogradu i ocenio da će to za Srbiju biti značajno i na ekonomskom, ali i na turističkom planu. - Mi se nadamo da će 2026. konačno i Luj Viton da dođe u Srbiju, u Beograd na vodi.

Toliko smo se borili za to. Luj Viton je "flegšip" i kada dođe Luj Viton, onda svi veliki dolaze - rekao je predsednik nakon poslovnog Saveta Francuska - Srbija. Izuzetno značajno Vučić je ocenio da će to za Srbiju biti izuzetno značajno i kada je u pitanju ekonomija, ali i turizam. - Tako da verujem da ćemo imati Luj Viton za dve godine u našem glavnom gradu. I da će to biti još jedna injekcija. Posle svega što radimo, a direktno pred Ekspo, koja će i na tom