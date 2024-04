Meteorolog otkriva kada u Srbiju stiže polarni vazduh i gde će padati sneg u aprilu: "Biće dinamično, dosta problematično vreme"

U skladu sa letnjim temperaturama koje su obeležile veći deo početka aprila, i narednih dana biće pretežno sunčano i vrlo toplo, a malo svežije se očekuje u četvrtak, 11. aprila, ali suvo. Međutim, drastičnija promena vremena stiže od sredine aprila!

Posle 15. aprila, najavio je meteorolog amater Marko Čubrilo, je izgledna promena koja bi vodila ka jačem pogoršanju i osetnom zahlađenju. Prema njegovim rečima, sneg je moguć u brdsko-planinskim predelima, posebno oko 18. aprila. On je u vremenskoj prognozi upozorio da bi “sredinom meseca moglo biti veoma dinamično, sa stanovišta hladnoće i snega i dosta problematično vreme”. - Do srede posle podne biće pretežno sunčano i vrlo toplo uz dnevne maksimume od 24 do 29