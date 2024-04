Nastavljamo snaženje Vojske Srbije i naše vojne industrije Vučić iz Pariza: Saradnja sa Francuskom od neprocenjivog značaja

Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa ministrom odbrane Republike Francuske Sebastijenom Lekornuom. - Dobar i sadržajan razgovor sa ministrom Lekornuom o saradnji našeg Ministarstva odbrane i @armees_gouv, naših namenskih industrija, razmeni iskustava i tehnologija kao i o nabavci najsavremenijeg oružja i oruđa u odbrambene svrhe.

U vremenima velikih izazova činimo sve da sačuvamo svoju zemlju i zato nastavljamo ulaganje i snaženje Vojske Srbije i naše vojne industrije, a saradnja sa Francuskom u ovim oblastima je od neprocenjivog značaja - objavio je predsednik na svom Instagram nalogu.