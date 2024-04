Nemec: Do leta moguća primena odluke o viznoj liberalizaciji za Srbe sa KiM

Poslanik Evropskog parlamenta i izvestilac za ukidanje viza Srbima sa KiM Matjaž Nemec izjavio je danas da postoji mogućnost da do početka leta počne primena odluke o viznoj liberalizaciji za nosioce srpskih pasoša na KiM, koje izdaje Koordinaciona uprava Srbije.

Nemec je za Tanjug, nakon što je odbor EP za građanske slobode, pravosuđe i unutrašnje poslove (LIBE) odobrio putovanja bez viza u EU za nosioce srpskih pasoša sa KiM, koje izdaje Koordinaciona uprava Srbije, rekao da sledi da se do kraja aprila potvrdi ova odluka na plenarnoj sednica EP u Strazburu. "Danas je odbor potvrdio, a sad idemo na plenarnu sednicu u Strazburu. Do kraja meseca potvrdićemo ovu odluku i onda možda da se implementira do početka ovog leta.