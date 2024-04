Potpisivanje ugovora o nabavci francuskih 'rafala' za dva meseca, najavio Vučić

Srbija i Francuska su postigle dogovor po pitanju nabavke borbenih aviona "rafal", izjavio je 9. aprila predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On se nalazi u Parizu, gde je dan ranije razgovarao sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom (Emmanuel Macron). "Potpisivanje ugovora se može očekivati otprilike za dva meseca, uz prisustvo predsednika Francuske", naveo je Vučić u izjavi za srpske medije u Parizu 9. aprila. Prema njegovim rečima, "to je višeslojno strahovito značajno" za Srbiju. "Za nas je nemoguće da dobijemo tako sofisticirane lovce i takve mašine, to je strašno važno za nas, ali otvara i