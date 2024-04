Minesota na Denver bez najboljeg igrača

Naredne noći igra se derbi zapadne konferencije NBA lige između Denver Nagetsa i Minesota Timbervulfsa.

Biće to direktan obračun za prvo mesto i prednost domaćeg terena do kraja plej-ofa. Ali, Minesota će na ovo gostovanje doći bez svog najboljeg igrača, Karla Entonija Taunsa, koji ipak nije uspeo da se oporavi za ovaj važan meč. On je van terena još od 4. marta, ali je bilo najavljeno da bi mogao da spreman dočeka duel sa Jokićem i Denverom. Ipak, to neće biti slučaj, pa je realnije da to bude za duel sa Atlantom i Bogdanom Bogdanovićem dva dana kasnije.