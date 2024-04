Jokić vodio Nagetse do pobede protiv Jute, Denveru sledi odlučujući meč za prvo mesto na Zapadu

Srpski košarkaš Nikola Jokić upisao je 28 poena, 13 skokova i sedam asistencija u pobedi Denvera nad Jutom sa 111:95.

Nagetsi su u Solt Lejk Sitiju kontrolisali meč od početka do kraja, a domaći su uspeli da uhvate rezultatski priključak samo krajem treće deonice, kad su se primakli na tri poena zaostatka. Već početkom poslednje četvrtine Denver je ponovo došao do dvocifrene prednosti, koju je sačuvao do kraja meča, za 55. pobedu u sezoni. Tadnem Jokić-Mari polako ulazi u plej-of formu, jer su obojica ubacili po 28 poena. Srspki centar je uhvatio 13 skokova i podelio sedam