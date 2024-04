"Velika je razlika između zahtevnog čoveka i namćora": Haris Džinović o negativnim komentarima i Melini: "Nikako nije mogla da me promeni"

Modna dizajnerka Melina Džinović ekspresno se razvela od čuvenog pevača Harisa Džinovića, sa kojim je više od dve decenije bila u ljubavi, a 10 godina u braku.

Haris u poslednje vreme pokreće sijaset komentara, ponajviše brojnim izjavama o Melini i njihovom zajedničkom životu. Jednom prilikom se osvrnuo na negativne komentare koji dolaze do njega, te prokomentarisao to što ga pojedini vide kao jako zahtevnog čoveka, pa čak i namćora. - Jesam zahtevan, hoću da mi sve bude potaman, ali je velika razlika između zahtevnog čoveka i namćora, jer je ovo drugo negativna konotacija - kazao je on, pa se osvrnuo na Melinu. - Sećam