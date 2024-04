(Video) "šta me briga kad sam opet sam": Haris Džinović okupio prijatelje u vili na Senjaku, peva iz sveg glasa - Ceca oduševljena: "Umetnik!"

Pripadnici islamske veroispovesti obeležavaju Bajram, a folker Haris Džinović je tim povodom u svom domu organizovao slavlje.

U njegovoj kući je prava fešta, a čak i ispred vile se čuje kako Haris peva svoj hit: "Ja ništa više nemam, a to i ti znaš, hoće da mi kažu s kim to spavaš, ma šta me briga kad sam opet sam...". Na veselju je i pevačica Ceca Ražnatović, koja je na društvenim mrežama delila momente sa lica mesta. - Umetnik! - poručila je ona putem jednog Instagram storija. Ceca je podelila i snimak sa Harisom i poslala poruku ljubavi. - Ovako moja ljubav i ja slavimo Bajram. Da su