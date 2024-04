Gunjić o ubistvu Ćuruvije: Srbija nestala pred sopstvenim zločinačkim strukturama

Na današnji dan pre 25 godina ubijen je novinar Slavko Ćuruvija, vlasnik listova Dnevni telegraf i Evropljanin, a ova godina ostaće upamćena po presudi Apelacionog suda u Beogradu, kojom su oslobođeni osumnjičeni za njegovo ubistvo.

Predstavnici UNS i NUNS položiće u podne vence u Svetogorskoj ulici na mestu gde je Ćuruvija ubijen. Glavni urednik Cenzolovke Perica Gunjić kaže da „ovu godinu dočekujemo sa osećanjem ogromne tuge, razočaranja, besa, nemoći, jer prvi put u 25 godina znamo da oni koji su na monstruozni način likvidirali Ćuruviju neće nikad za to odgovarati“. „Ovaj dan će me podsećati i na to što je država Srbija nestala pred sopstvenim zločinačkim strukturama koje su ubile