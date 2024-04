Vučić: Prijemom Kosova izbacuje se Srbija iz Saveta Evrope

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da ćemo se boriti do poslednjeg trenutka, iako Srbiju čeka težak period u kome će se odlučivati čak i o članstvu Srbije u Savetu Evrope.

On je novinarima nakon sastanka sa rukovodstvom Republike Srpske rekao da oni prijemom takozvanog Kosova u SE, bez ispunjenja uslova i formiranja Zajednice Srpskih opština i svega drugog, u stvari izbacuju Srbiju iz te organizacije. – Videćemo. Sve je to u iste dane. Borićemo se oko toga. Jedine dobre vesti su ekonomske vesti, valjda od toga se živi. I to je ono što je dobro i to je ono što je važno – rekao je Vučić. On je rekao i da će predlog predsednika RS