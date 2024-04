Novak kroz muke do polufinala u Monte Karlu

Najbolji teniser sveta Novak Đoković u četvrtfinalu Mastersa u Monte Karlu pobedio je Australijanca Aleksa de Minora, 7:5, 6:4.

Biće to njihov treći međusobni duel – Đoković je prethodno slavio na Australijan openu prošle, a De Minor na Junajted kupu ove godine. Bio je to veoma težak meč za najboljeg tenisera sveta. Posle meča je priznao da to nije bila savršena igra, ali da je najvažnije da je prošao među četiri najbolja. Usput, postavio je i novi interesantan rekord. Novak će se za finale boriti protiv boljeg iz duela koji kasnije igraju Francuz Ugo Amber i Norvežanin Kasper Rud. Surret u