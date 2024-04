Rojters: SAD očekuju da će doći do napada Irana na Izrael

Vašington očekuju da će doći do napada Irana na Izrael, ali da neće biti tako velikih razmera da bi SAD bile uvučene u rat, izjavio je neimenovani američki zvaničnik zaRojters, a prema pisanju Volstrit džornala, takođe, do napada bi moglo da dođe u naredna 24 do 48 časova.

Bela kuća je prethodno saopštila da SAD ne žele da se širi sukob na Bliskom istoku, kao i da su SAD prenele Iranu da nisu bile uključene u vazdušni napad na visokog iranskog vojnog komandanta u Damasku. Predsednik SAD Džo Bajden informisan je više puta od strane svog tima za nacionalu bezbednost i SAD nameravaju da učine „sve što je u njihovoj moći kako bi bile sigurne da Izrael može da se brani“, rekao je Džon Kirbi, portparol Bele kuće. Ni u ovom slučaju Kirbi