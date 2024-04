Hapšenje u Bujanovcu zbog sumnje na nasilje u porodici

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bujanovcu uhapsili su muškarca (1965) iz okoline ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo nasilje u porodici, saopšteno je iz Policijske uprave u Vranju. "On se sumnjiči da je, nakon kraće rasprave, u porodičnoj kući fizički napao suprugu i povredio je.

Policija je osumnjičenom izrekla obe hitne mere: privremeno udaljenje učinioca iz stana i privremena zabrana učiniocu da kontaktira žrtvu nasilja i prilazi joj. Po nalogu dežurnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu", piše u policijskom saopštenju. Sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Bujanovcu odredio mu je pritvor do 30 dana.