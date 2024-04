Oglasio se RHMZ - sledi drastično pogoršanje vremena: Očekuju nas hladni i kišoviti dani! Evo do kada traju letnje temperature

Sutra će biti pretežno sunčano i veoma toplo uz slab, promenljiv vetar, saopštio je u svojoj prognozi Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Najniža temperatura biće od 6 do 14 °C, a najviša dnevna od 28 do 32 °C. I u Beogradu se očekuju iste vremenske prilike. Biće pretežno sunčano i veoma toplo uz slab, promenljiv vetar. Očekuje se da će najniža temperatura biti od 9 do 14 °C, a najviša dnevna oko 31 °C. Prema prognozi RHMZ, u ponedeljak će takođe biti pretežno sunčano i veoma toplo uz pojačan jugozapadni vetar. U utorak, 16. aprila, nastupiće postepena promena vremena: pre podne biće pretežno