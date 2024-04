Preminula Elenor Kopola, supruga i majka čuvenih reditelja Frensisa Forda i Sofije

Supruga čuvenog američkog reditelja Frensisa Forda Kopole Elenor, koja je, između ostalog, napisala i knjigu o nekim od kultnih filmova supruga "Apokalipsa danas", preminula je u 88. godini, saopštili su porodični prijatelji.

Elenor Kopola je preminula u petak okružena porodicom u svom domu u Raderfordu, u američkoj saveznoj državi Kaliforniji. Ona je 1979. izdala knjigu "Notes: On the Making of 'Apocalypse Now'" (Beleške: O stvaranju 'Apokalipse sada'). Pored dešavanja tokom snimanja filma, Elenor Kopola je opisala neka svoja unutrašnja previranja. Pisala je o izazovima braka sa poznatnom ličnosću i vanbračnoj vezi koju je imao njen suprug. Napisala je beleške i o drugim Kopolinim