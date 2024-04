Nivo Urala u Orenburgu stagnira nakon što je dostigao 1.171 centimetar

MOSKVA – Nivo vode u reci Ural u Orenburgu u ruskoj Orenburškoj oblasti povećao se za 42 centimetra tokom 24 sata i dostigao je 1.171 centimetar, ali tokom poslednja četiri sata nivo reke stagnira, izjavio je načelnik opštinskog dispečerskog centra Aleksandar S.

On je rekao da je u Orenburgu tokom noći poplavljen stambeni kompleks Grand Park, da je voda stigla do stambenih zgrada i da saobraćajna policija i ekipe hitne poomoći pomažu u evakuaciji stanovnika, prenosi RIA Novosti. Gubernator Orenburške oblasti Denis Pasler izrazio je nadu da je nivo vode u reci dostigao vrhunac i da će prestati da raste. On je naveo da je u gradu Orsku nivo reke Ural opao za još 23 centimetra i da se grad vraća normalnom životu. Istovremeno,