Dačić: Zemlje koje predlažu rezoluciju o Srebrenici žele Srbe da proglase genocidnim narodom

Beta pre 2 sata

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocenio je danas da zemlje koje predlažu rezoluciju o genocidu u Srebrenici žele da ospore postojanje Republike Srpske i da srpskom narodu nakače etiketu da je genocidan.

On je gostujući na televiziji Prva ocenio da je "cinično da Nemci i Turci predlažu rezoluciju o genocidu" pošto su oni, po njegovim rečima, vršili genocid nad Srbima. "Kako može da postoji genocid na teritoriji jedne opštine? Genocid se odnosi na uništenje celog naroda, a ti ljudi ne žive samo na jednoj opštini. Mnogo je tu nelogičnosti", naveo je Dačić. On je rekao da zapadne zemlje misle da Srbija treba da glasa za tu rezoluciju i da uopšte ne razumeju i ne uzimaju u obzir interese srpskog naroda. "Mi treba da pokažemo da je ovo politizacija. Sve rezolucije koje su donete o nekom zločinu donete su zbog pomirenja, a ovde je namera da se dalje razjedinimo i da se jedan narod optuži za genocid", kazao je Dačić. Nacrt rezolucije kojom se 11. jul proglašava Međunarodnim danom sećanja na genocid u Srebrenici biće predstavljen na zatvorenom sastanku u UN 17. aprila, a o tom dokumentu izjasniće se zemlje članice na sednici Generalne skupštine UN početkom maja, najavio je ranije Glas Amerike. Dačić je rekao da bi trebalo uložiti maksimum napora da ne esklaira situacija vezana za noćašnji napad Irana na Izrael i da je stav Srbije da se zalaže za rešavanje problema mirnim putem. "Mislim da bi trebalo činiti maksimum napora da se zaustavi dalja eskalacia ove situacije, niko ne zna ko će se ovom pridružiti i iskoristiti situaciju za dalje komplkovanje odnosa", rekao je danas Dačić u gostovanju na televiziji Prva. On je u osvrtu na noćašnji napad Irana dronovima na Izrael kao odgovor na napad na iranski konzulat u Damasku, početkom ovog meseca, koji Iran i drugi pripisuju Izraelu, rekao da se Srbije zalaže za miroljubivu koegzistenciju. "Već 40, 50 godina naša politika je da se svi problemi rešavaju mirnim putem, a da mi zaštitimo naše nacionalne i državne interese u ovom trenutku", rekao je Dačić. On je dodao da Srbija nije direktno uključena u "sve ovo" i da "pokušava da balansira situaciju i ukazuje na mirno rešenje". Dačić je rekao da se ne zna kako će se dalje razvijati situacija, ali da je najbolje da se nastoji da se zaustavi dalja eskalacija. On je ukazao na komplikovano stanje u toj oblasti, na odnos Izraela i palestinskog Hamasa gde se vodi rat u Gazi već više od šest meseci, zatim Hezbolaha u Libanu koji podržava Hamas, kao i jemenske pobunjenike Hute koji takođe podržavaju Hamas i napadaju brodove.

(Beta, 04.14.2024)