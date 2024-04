Pred nama danas najtopliji 14. April u Beogradu od 1887! A od utorka potpuni preokret, one jakne što ste spakovali, vadite nazad

Pretežno sunčano i veoma toplo uz slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura od 6 do 14, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena. U Beogradu 31 stepen, glasi današnja vremenska prognoza.

Naredna dva dana veoma toplo, jer nam sa Mediterana preko Apeninskog poluostrva stiže ovaj veoma topao vazduh. Jutarnja temperautra od 6 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 32. Najtopliji 14. april otkad se meri temperatura u Srbiji U Beogradu će biti sunčano i najviša dnevna 31 stepen. Biće to najtopliji 14. april u glavnom gradu od 1887. od kako se meri temperatura. Prethodni rekord na današnji dan bio 1939. kada je izmereno 26,6 stepeni. Veoma toplo i u