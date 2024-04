Temperaturni šok: U Novom Sadu sutra 33, a u sredu samo 9 stepeni

Sedmica pred nama počeće vrelo, ali će biti uglavnom kišovita i osetno hladnija.

Ponedeljak sunčan i vreo, temperatura će biti od 14 do 33 stepena. Duvaće jak zapadni i jugozapadni vetar. Utorak svežiji i mogući su pljuskovi sa grmljavinom, a temperatura će biti od 14 do 25 stepeni. Duvaće umeren i jak jugozapadni vetar u skretanju na severozapadni. Sreda tmurna, kišovita i znatno hladnija, pa će se temperatura kretati od minimalnih 8 do maksimalnih 9. U četvrtak tmurno i moguća je slabija kiša, a temperatura će biti od 5 do 13 stepeni. Petak