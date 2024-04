Ovo se NIKADA ne bi desilo da sam ja predsednik: Oglasio se Tramp o napadu Irana na Izrael, objavio i čudne tvrdnje o Bajdenu

Bivši američki predsednik Donald Tramp saopštio je večeras da se napad Irana na Izrael nikada ne bi desio da je on predsednik. - Izrael je meta napada! Ovo nikada nije smelo da se dogodi - ovo se NIKADA ne bi dogodilo da sam ja predsednik - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži "Truth social" ("Istina").

Donald Tramp je večeras objavio tvrdnje i da je Bajden trebalo da se obrati Amerikancima, ali da je njegov govor unapred snimljen. - Nakon čitanja moje istine, oni koji upravljaju Bajdenom su ga ubedili da ne objavi svoj snimljeni govor o Izraelu. Sada će pokušati da to uradi uživo, verovatno sutra - tvrdi Tramp. On je na kraju jasno dao do znanja koga podržava u sukobu na Bliskom istoku: - Amerika podržava Izrael - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži. Iran